رياضة | لافتة رائعة من مانشستر يونايتد تجاه العاملين في النادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لافتة رائعة من مانشستر يونايتد تجاه العاملين في النادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت إدارة مانشستر يونايتد اليوم الخميس بلافتة رائعة تجاه العاملين بالنادي الإنجليزي، في ظل توقف الدوري الإنجليزي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأكد النادي الإنجليزي أنه سيواصل سيواصل دفع رواتب الموظفين المؤقتين لديه إذا ألغيت المباريات المتبقية بالموسم أو إذا أقيمت في ملاعب خالية من الجماهير بسبب وباء كورونا".

وتوقفت المباريات في انجلترا حتى 30 أبريل نيسان وقالت السلطات إن "الموسم الحالي قد يمتد إلى أجل غير مسمى".

وقال إد وودوارد نائب الرئيس التنفيذي ليونايتد في بيان "نعتمد على طاقمنا الرائع من الموظفين لتقديم خدمة وتجربة مميزة للجماهير في أولد ترافورد ونتفهم الظروف الحالية غير المسبوقة لذا نود منحهم الطمأنينة مهما يحدث في المباريات المتبقية هذا الموسم". Advertisements

وأضاف "نتطلع للمستقبل للترحيب بمشجعينا وبزملائنا في أولد ترافورد خلال أقرب وقت ممكن".

ويونايتد، الذي تتبقى له أربع مباريات في ملعبه هذا الموسم بالدوري، هو أحدث أندية الدوري الانجليزي التي تطمئن موظفيها المؤقتين.