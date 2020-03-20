رياضة | مفاجأة.. الأهلي يحدد خليفة علي معلول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. الأهلي يحدد خليفة علي معلول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية مغربية عن تفاصيل الصفقة التي يخطط لها النادي الأهلي لضمها في فترة الانتقالات الصيفية القادمة

ووفقا لصحيفة المغرب الرياضي، التي اشارت إلى أن مجلس الاهلي يسعي للتعاقد مع لاعب مميز في مركز الظهير الإيسر تجنباً لرحيل علي معلول

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