انت الان تتابع رايولا: أريد أن أهدي ريال مدريد لاعبا كبيرا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رايولا: أريد أن أهدي ريال مدريد لاعبا كبيرا

يخطط الهولندي مينو رايولا وكيل أعمال الكثير من لاعبي كرة القدم المشهورين، لانتقال أحد كبار لاعبيه إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويمتلك مينو رايولا في صفوفه العديد من اللاعبين البارزين، أبرزهم بالنسبة لريال مدريد هما الفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، والنجم النرويجي الصاعد إيرلينغ هالاند ماكنة أهداف فريق بوروسيا دورتموند الألماني.

ويعتبر الفرنسي بول بوجبا، هدف المدرب زين الدين زيدان الأول والأهم منذ عودته من جديد إلى تدريب الفريقي الملكي، حيث حاول الريال ضمه في الصيف الماضي، ولكنه فشل في ظل تمسك إدارة مانشستر يونايتد باستمراره مع الفريق.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن مينو رايولا، قوله: "علاقتي مع ريال مدريد جيدة للغاية، فأنا على اتصال دائم بخوسيه آنخيل، وأحب مناقشته في العديد من قضايا كرة القدم والفيفا، لأن رأيه يهمني".

وأضاف "لدي أمل كبير في أن أتمكن يوما ما من انتقال أحد اللاعبين الكبار إلى ريال مدريد، الآن أريولا هناك، ولكنها نصف عملية فقط لأنه معار من باريس سان جيرمان".

وتابع "أريد أن أهدي ريال مدريد لاعبا كبيرا، وسأحاول فعل ذلك في الصيف، سيكون هذا مبعث فخر لي ولوكلائي اللاعبين لأن ريال مدريد ناد عظيم".

وكشف رايولا بأن: "بول بوغبا يمر بفترة صعبة، ولكن دعونا نتحدث بوضوح لأن حساسيتهم مفرطة في إنجلترا، بوغبا يركز على إنهاء الموسم بشكل جيد مع مانشستر".

Advertisements

وتابع: "يهدف بول بوغبا الآن للعودة الى المشاركة مع الفريق مرة أخرى، خاصة أن حظوظ الفريق في التأهل الى دوري الأبطال لاتزال قائمة حتى الآن".

وأضاف: "لا يمكنك توقع ما سيحدث في المستقبل، الآن الأهم هو التركيز مع النادي، ثم سنرى ماسيحدث، كان هناك عدة أندية مهتمة بضمه، ولكن الاتفاق لم يكن ممكنا في العام الماضي".

وتطرق رايولا في حديثه حول إيرلينغ هالاند:"هالاند جوهرة مهمة، ومن الجيد رؤيته يلعب ويتطور في كل مباراة، لم يتوقع أحد مدى انسجامه في ألمانيا ودوري الأبطال رفقة فريق مثل دورتموند".

وتابع:" إنتقال هالاند من النمسا إلى ألمانيا لم يكن أمرا سهلا، وظهوره بهذا المستوى كان بعيدا عن التوقعات، ما زال أمامه الكثير ليتطور، ولذلك سيبقى في بوروسيا دورتموند".

واختتم:"التوقعات تمنحه الآن فترة أسرع للتطور، ولكنه كان يرى أن وقت مغادرته لسالزبورغ غير مناسب، وبالنسبة لي أعتقد أنه لن يرحل عن بوروسيا دورتموند في الصيف".

وربما ريال مدريد بحاجة ماسة إلى مهاجم صريح مثل "الفتى الذهبي" إرلينغ هالاند ماكنة الأهداف في فريق بوروسيا دورتموند، في ظل العقم الهجومي الذي يعاني منه الفريق الملكي، بينما يمتلك لاعبين جيدين في خط الوسط، وبالتالي فإن بوغبا لن يشكل إضافة كبيرة.

وانتقل إيرلينغ هالاند (19 عاما) من فريق سالزبورغ النمساوي إلى صفوف بوروسيا دورتموند في شهر يناير الماضي، وأحرز 19 هدفا له، وصنع ستة آخرين في 17 مباراة فقط.