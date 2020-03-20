الامارات | اليونان تسلّم طوكيو شعلة أولمبياد 2020

شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان تسلّم طوكيو شعلة أولمبياد 2020 والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سلّمت اليونان، أمس، الشعلة الأولمبية إلى منظمي دورة الألعاب الصيفية في طوكيو، في احتفال أقيم بغياب الجمهور، بسبب المخاوف من فيروس كورونا المستجد، التي بدأت تدفع رياضيين إلى المطالبة بإرجاء الأولمبياد.
وأقيم حفل التسليم بملعب باناثينايكو التاريخي في أثينا، حيث افتتحت النسخة الأولى للألعاب الأولمبية الحديثة عام 1896.
وفي غياب أي حضور جماهيري في المدرجات الرخامية، اكتفى حامل ذهبية جهاز الحلق في أولمبياد ريو 2016، اليوناني لفتيريس بترونياس، بجولة على المضمار حاملاً الشعلة، بينما أوقدت حاملة ذهبية أولمبياد ريو للقفز بالزانة، اليونانية كاتيرينا ستيفانيدي، المرجل، وهي من الخطوات التقليدية الممهدة للألعاب المقررة بين 24 يوليو والتاسع من أغسطس.
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