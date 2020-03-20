الامارات | بني ياس يهنئ قائد فريقه بمولوده الجديد

شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس يهنئ قائد فريقه بمولوده الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعيش قائد فريق بني ياس، فواز عوانة، لحظة سعادة كبيرة بعد قدوم مولوده الجديد، الذي أطلق عليه اسم «حامد». ونشر الحساب الرسمي لنادي بني ياس على «تويتر» رسالة تهنئة لفواز عوانة بهذه المناسبة، وتلقى اللاعب عدداً من رسائل التهاني من زملائه اللاعبين، ومن بعض أندية دوري الخليج العربي. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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