الامارات | 10 لاعبين قلبوا التوقعات وتألقوا الموسم الجاري

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 لاعبين قلبوا التوقعات وتألقوا الموسم الجاري والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد دوري الخليج العربي هذا الموسم تألق مجموعة كبيرة من اللاعبين، الذين لم تكن التوقعات تضعهم على مسار النجومية في بداية الموسم، لعوامل وظروف مختلفة، منها كبر سن بعض اللاعبين، أو لمجيء لاعبين أجانب بالنسبة لآخرين، أو عدم ظهورهم بالشكل المطلوب في الموسم الماضي.
وكان من بين هؤلاء، اللاعب ذو المستوى الثابت طوال الموسم في فريق العين، وهو بندر الأحبابي، وكذلك قائد فريق الوحدة إسماعيل مطر، الذي فاجأ الجميع بقدرته على التألق رغم التقدم في السن، إلى جانب لاعبين آخرين، بينهم فهد حديد لاعب خورفكان، ووليد حسين ويوسف جابر في شباب الأهلي، وغيرهم نرصدهم في التقرير التالي:
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