الامارات | حمد غابش.. يدخل «القفص الذهبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن حمد غابش.. يدخل «القفص الذهبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دخل لاعب منتخب السلة وفريق الشارقة، حمد غابش، القفص الذهبي، بعد أن احتفل الثلاثاء الماضي بحفل قرانه. ويعد حمد الابن البكر للحكم الدولي المخضرم يعقوب غابش، بجانب كون اللاعب من العناصر البارزة على صعيد مركز الجناح الأيسر، سواء مع ناديه أو مع المنتخب الوطني، وسبق له أن أحرز مع الشارقة لقب بطولة الأندية الخليجية سنة 2018. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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