الامارات | زوجة كريستيانو رونالدو تنتهك توصيات العزل الصحي

شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة كريستيانو رونالدو تنتهك توصيات العزل الصحي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة «آس» الإسبانية أن جورجينا رودريغيز، زوجة نجم يوفنتوس الإيطالي والمنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو، انتهكت توصيات السلطات البرتغالية الداعية إلى عدم مغادرة منازلهم إلا في الحالات الاضطرارية لمحاربة فيروس كورونا «كوفيد-19»، إذ التقطت لها صور تتسوق خلالها في محال الموضة والأزياء.
وقالت الصحيفة أمس: «إن الإسبانية جورجينا رودريغيز قامت الثلاثاء الماضي بجولة لشراء الملابس في مدينة فونشال، يصطحبها حراسها الشخصيون، ما أثار غضب متابعيها، خصوصاً في البرتغال، بعد فرض حالة الطوارئ عليهم منذ الجمعة الماضي».
وعلى الرغم من خضوع أوروبا والعالم عموماً لفترة الحجر الصحي فإن جورجينا لم تستجب للسلطات البرتغالية، وتخرج من المنزل لقضاء وقتها في المحال والمراكز التجارية ثم تعود إلى المنزل، الأمر الذي دفع عشاق رونالدو للغضب خوفاً على لاعبهم المفضل في وقت يتفشى الفيروس في أوروبا بسرعة، لاسيما أنه أصاب زميليه في يوفنتوس دانييل روغاني والفرنسي بلايز ماتويدي، إذ كانت نتائجهما إيجابية بفحوص فيروس كورونا.
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