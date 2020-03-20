الامارات | مسلم فايز.. تدريبات خاصة بالدراجات

شكرا لقرائتكم خبر عن مسلم فايز.. تدريبات خاصة بالدراجات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف لاعب نادي الجزيرة مسلم فايز عن حبه لتأدية تدريبات خاصة بالدراجات، وفقاً لما نشر اللاعب على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور ومقاطع الفيديو «إنستغرام»، إذ نشر فايز صورة له أثناء خوضه أحد التدريبات، خصوصاً مع توقف مباريات دوري الخليج العربي في الوقت الحالي. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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