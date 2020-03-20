الامارات | سياني: ألتزم المنزل وأتدرب بشكل منفرد للحفاظ على لياقتي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب عجمان، الكاميروني سيباستيان سياني، أنه يلتزم حالياً البقاء في منزله، إجراء وقائياً للحماية من فيروس كورونا المنتشر حول العالم.
وقال سياني لـ«الإمارات اليوم» إنه يتدرب بصورة فردية داخل المنزل، ويركض في الأماكن المفتوحة التي لا توجد فيها تجمعات كثيرة، للحفاظ على لياقته البدنية لحين العودة مجدداً إلى التدريبات، مشيراً إلى أنه لا يخرج لمراكز التسوق التجارية إلا عند الضرورة، لشراء مستلزمات المنزل بمفرده ومن دون أحد من أفراد أسرته.
وتحدث سياني عن مستقبله مع البرتقالي وتفسيره لأسباب تراجع نتائج الفريق في دوري الخليج العربي، وغيرها من الموضوعات عبر الحوار التالي..
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