الامارات | 7 أوبئة خطرة هزت عرش كرة القدم.. آخرها «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أوبئة خطرة هزت عرش كرة القدم.. آخرها «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقفت النشاطات الرياضية في العالم جراء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وسجل الوباء العالمي عدداً كبيراً من الإصابات خلال فترة قصيرة، منهم نجوم في عالم الرياضة، لينضم فيروس «كورونا» لمجموعة من الأوبئة والأمراض الخطيرة التي ضربت العالم عبر التاريخ، وأثرت بشكل كبير على كرة القدم في فترات زمنية مختلفة.

«الإمارات اليوم» ترصد سبعة أوبئة غيرت مجريات الساحرة المستديرة، كان آخرها «كورونا»، على النحو التالي:

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