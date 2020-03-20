شكرا لقرائتكم نادر السيد: أملك الخبرات كى أكون مديرا فنيا جيدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد نادر السيد، حارس مرمي قطبي الكرة المصرية السابق، أنه يرغب أن يكون مدير فني خلال الفترة المقبلة، متمنيًا تحقيق هذه الخطوة خلال مسيرته.

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وقال السيد فى تصريحات تليفزيونية: "أرغب فى أن أكون مدير فني وليس مدرب حراس مرمي، وأتمني أن أحقق أمنيتي خلال الفترة المقبلة، ولم يتم ترشيحي على الإطلاق لتولي منصب داخل منتخب مصر فى الفترة الماضية"

وأضاف: "اعشق مجال التدريب وأري أنني سأكون مدير فني جيد وأملك الخبرات لذلك، وهى فى النهاية موهبة وليس تعليم على الإطلاق".