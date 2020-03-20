شكرا لقرائتكم نادر السيد: أملك الخبرات كى أكون مديرا فنيا جيدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد نادر السيد، حارس مرمي قطبي الكرة المصرية السابق، أنه يرغب أن يكون مدير فني خلال الفترة المقبلة، متمنيًا تحقيق هذه الخطوة خلال مسيرته.
وقال السيد فى تصريحات تليفزيونية: "أرغب فى أن أكون مدير فني وليس مدرب حراس مرمي، وأتمني أن أحقق أمنيتي خلال الفترة المقبلة، ولم يتم ترشيحي على الإطلاق لتولي منصب داخل منتخب مصر فى الفترة الماضية"
وأضاف: "اعشق مجال التدريب وأري أنني سأكون مدير فني جيد وأملك الخبرات لذلك، وهى فى النهاية موهبة وليس تعليم على الإطلاق".
كانت هذه تفاصيل خبر نادر السيد: أملك الخبرات كى أكون مديرا فنيا جيدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.