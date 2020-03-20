شكرا لقرائتكم قفشة: اشتغلت شيال خضار وفاكهة علشان أساعد أمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أضاف محمد مجدي قفشة خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامي أحمد شوبير أن عائلته كروية ووالده وأعمامه جميعاً لعيبة كورة هايلين لكن ظروف البلد الصغيرة وعدم خروج أي منهم للأندية جعلهم يظلون هناك.

أوضح قفشة أنه عانى في بداية حياته وعمل في الأسواق وكان يرفع البضائع على كتفه (شيال خضار والفاكهة) في محاولة لكسب المال ومساعدة أمي التي عانت الكثير وأنه خرج من نادي البراجيل الى انبي عن طريق (كابتن عماشة) الذي راه ووضع فيه البذرة الأولى.

وقال اللاعب الشهير أنه يعتمد في حياته الكروية على الإلتزام، وأن هناك أشياء ساهمت ىفي شخصيته هي عجزه عن مساعدة أخيه الذي تعرض للحرق في كتفه ولم يكن لديه من المال ما يجعله يساعد أخيه، بالإضافة الى عمل والدته وعودة أبيه من العمل بعد الظهر، وغيرهم من الأمور التي جعلته اليوم في النادي الأهلي.