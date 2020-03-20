شكرا لقرائتكم طارق يحيى: جشع التجار خلى "زجاجة" الكحول بـ40 جنيها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد طارق يحيى نجم الزمالك الأسبق جشع التجار الذين رفعوا أسعار الكحول والمطهرات في الأسواق خاصة أنها تستخدم في الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

قال يحيي خلال تقديمه برنامج زملكاوى المذاع على قناة الزمالك :" ياريت التجار تخلى عندها ضمير شوية زجاجة الكحول التي كان يبلغ ثمنها 15 جنيه وصلت إلى 40 جنيه".

ووجه طارق يحيى رسالة إلى التجار قائلا:" حس بجارك حتى ينجينا الله من المأزق الذى نعيشه ولا تتاجروة بقوة الشعب والغلابة".