شكرا لقرائتكم نادر السيد: عصام الحضرى أفضل حارس مرمي فى تاريخ مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد نادر السيد، حارس مرمي قطبي الكرة المصرية السابق، أن عصام الحضري أفضل حارس فى تاريخ مصر بسبب النتائج التى حققها.

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وقال نادر السيد فى تصريحات تليفزيونية: " الحضري يستحق أن يكون أفضل حارس مرمي فى تاريخ مصر، وهو ليس سببًا فى عدم مشاركتي مع الأهلي".

وأضاف: "الحضري حقق نتائج مميزة طوال تاريخه ولكن هذا لا يقلل من تاريخ الحراس الأخرين أمثال أحمد شوبير وثابت البطل، وأى حارس إذا شارك فى أجواء 2006 و 2008 سيكون مثل الحضري ولن يقصر تمامًا".