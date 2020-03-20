شكرا لقرائتكم قفشة يكشف سر تسميته بهذا الاسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد مجدى أفشة، صانع ألعاب الأهلى، إن نومه بالكرة سبب إطلاق اسم "أفشة" عليه، متابعا: "أفشة معناها أفتخر به لإنى كنت أعمل مع والدتى فى بيع الفراخ فى البلد وأنا اللى كنت بجرى أمسك الفراخ وأدبحها".

أضاف محمد مجدي قفشة خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامي أحمد شوبير أن عائلته كروية ووالده وأعمامه جميعاً لعيبة كورة هايلين لكن ظروف البلد الصغيرة وعدم خروج أي منهم للأندية جعلهم يظلون هناك.

أوضح قفشة أنه عانى في بداية حياته وعمل في الأسواق وكان يرفع البضائع على كتفه (شيال خضار والفاكهة) في محاولة لكسب المال ومساعدة أمي التي عانت الكثير وأنه خرج من نادي البراجيل الى انبي عن طريق (كابتن عماشة) الذي راه ووضع فيه البذرة الأولى.