شكرا لقرائتكم عادل الشوربجي رئيس التظلمات يعلق على قرارات السوبر المصري وقمة الإنسحاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أكد عادل الشوربجي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "رأينا في التظلمات المقدمة من الناديين عدم وجود تحديد لمدة العقوبة لكل من محمود عبد المنعم كهربا وإمام عاشور" بالإضافة الى أحمد زاهر إداري فريق الزمالك في العقوبات الصادرة بحقهم من لجنة الإنضباط وبالتالي رأت اللجنة في اجتماعها اليوم القرارات المعلنة.

أضاف المستشار الشهير أنه وبعد مراجعة التظلمات المقدمة من الناديين وبمراجعة المستندات والسيديهات التي استندت عليها لجنة الإنضباط انتهينا لإيقاف اللاعبين بالفترة المعلنة من قبل اللجنة فما الحل لو تم الغاء الموسم الحالي يعودان للمشاركة مع الموسم القادم ففي هذا التوقيت لن يكون هناك عقاب حقيقي عليهما بخلاف أنه ووفقاً للقاعدة الأساسية للقرارات لابد أن يكون هناك عقاب محدد لأي طرف من منظومة كرة القدم.

تابع عادل الشوربجي معلقاً على التظلم المقدم من قبل نادي الزمالك بشأن مباراة القمة واحتساب نتيجتها كما أعلنت لجنة المسابقات أن اللجنة رأت في الأوراق المقدمة من قبل اتحاد الكرة ذهاب النادي الأهلي وحكام المباراة لملعب استاد القاهرة بالإضافة الى تأكيد مراقب المباراة على قدرة أرضية الملعب على استضافة المواجهة والذي أكد فيها أنها "معقولة"، وأن الزمالك هو الطرف الوحيد الذي لم يتوجه لملعب المباراة ما جعل موقف القلعة البيضاء صعب للغاية لذلك كان قبول التظلم ورفضه من حيث المضمون القرار النهائي.

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واعتمدت اللجنة رسمياً نتيجة لجنة المسابقات باتحاد الكرة والخاص باعتماد خسارة القلعة البيضاء بهدفين نظيفين وتغريم النادي 200 ألف جنيه وفقاً للمادة 46 من لائحة المسابقات التي تسلمتها الأندية قبل انطلاق الموسم.

وقررت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم قبول التظلم المقدم من ناديي الأهلي والزمالك على العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق الخاصة بأحداث مباراة السوبر المصري الذي أقيم بالإمارات في 20 فبراير الماضي شكلا، وفي الموضوع قررت تعديل العقوبتين الصادرتين بحق كل من لاعب النادي الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا" ولاعب نادي الزمالك إمام عاشور بجعلها الإيقاف 10 مباريات لكل منهما ، وتعديل العقوبة الصادر بشأن إداري نادي الزمالك أحمد زاهر بجعلها الإيقاف 12 مباراة وتأييد القرارات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق فيما عدا ذلك.

وقررت لجنة الإنضباط برئاسة المستشار سيد البنداري، منع مرتضى منصور من المشاركة فى أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

وقال مسئولو اللجنة، إن محمد فضل عضو اتحاد الكرة تقدم بمذكرة رسمية ضد رئيس الزمالك، بداعى الهجوم عليه فى أحد البرامج التليفزيونية، وتقدم فضل بـ"سى دى" يثبت صحة ادعائه، لذا قررت اللجنة توقيع هذه العقوبة، لافتا إلى أن اللائحة تمنحه الحق فى معاقبة أى عنصر من عناصر اللعبة.