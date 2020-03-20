شكرا لقرائتكم طارق يحيى: قرارت الدولة تحافظ على الشعب المصرى من الكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثنى طارق يحيى نجم الزمالك الأسبق على قرارات الدولة المصرية للمحافظة على الشعب من المصرى من وباء فيروس كورونا المستجد الذى داهم العالم في الفترة الأخيرة وحصد آلاف الأرواح .

قال يحيي خلال تقديمه برنامج زملكاوى المذاع على قناة الزمالك :" الناس غير قادرة على مقاومة الكورونا بشكل مباشر لكن الدولة أصدرت قرارات تحافظ بها على الشعب المصري من ضمنها غلق الكافيهات والمحلات باستثتاء السوبر ماركت".

تابع يحيى:" لا بد على الجميع ان يلتزم لمحاصرة الكورونا ومن المهم جدا التواجد في منازلنا لأن الخروج سيعرض حياتك للخطر والإصابة بفيروس كورونا".