شكرا لقرائتكم محمد فضل الله: لا توجد عقوبة فى لوائح فيفا بإيقاف لاعب حتى نهاية الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد فضل الله خبير لوائح في كرة القدم إنه لا توجد عقوبة في لوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" تنص علي إيقاف لاعب حتي نهاية الموسم ويتم الاعتماد علي الغرامات المالية فقط.

وتابع فضل الله في تصريحات لقناة الزمالك لبرنامج زملكاوي ويقدمه طارق يحيي:"هناك علامات استفهام حول قرارات لجنة الانضباط والتظلمات في عقوبات مباراة السوبر المصري التي جمعت الأهلى والزمالك".

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وكشف مسئولو اتحاد الكرة إن عقوبة شيكابالا لاعب الزمالك بإيقافه 8 مباريات عقب مباراة سوبر الاهلي و الزمالك ستظل كما هي بعد قبول لجنة التظلمات شكوي الزمالك شكلا ورفضه موضوعا غيما قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم قبول التظلم المقدم من ناديي الأهلي والزمالك على العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق الخاصة بأحداث مباراة السوبر المصري الذي أقيم بالإمارات في 20 فبراير الماضي شكلا.

وفي الموضوع قررت لجنة الاستئناف باتحاد الكرة، تعديل العقوبتين الصادرتين بحق كل من لاعب النادي الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا" ولاعب نادي الزمالك إمام عاشور بجعلها الإيقاف 10 مباريات لكل منهما ، وتعديل العقوبة الصادر بشأن إداري نادي الزمالك أحمد زاهر بجعلها الإيقاف 12 مباراة وتأييد القرارات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق فيما عدا ذلك وبالنسبة للتظلم المقدم من نادي الزمالك ضد قرار لجنة المسابقات بتاريخ 26 فبراير الماضي ، فقد قررت لجنة الاستئناف قبوله شكلا ورفضه موضوعا.