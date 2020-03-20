شكرا لقرائتكم عدلى القيعى عن مطالب إلغاء الدورى: كل واحد بيفصل الأمور على مزاجه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي أن المطالبة بإلغاء بطولة الدورى المصرى هذا الموسم، يعد أمر صعبة للغاية ويؤدى إلى كارثة فيما يخص بعض الأمور الإدارية داخل الأندية.

وأوضح عدلى القيعي فى تصريحات تلفزيوينة لقناة الأهلى قائلاً:"كل واحد بيفصلها على مزاجه وبيشوف الصالح لفريقه ووضعه ولا ينظر إلى وضع الأندية الأخرى من ضرر توقف النشاط الرياضى لمدة طويلة".

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وكان اتحاد الكرة المصرى قد أعلن تعليق نشاط كرة القدم فى مصر لمدة 15 يومًا، كإجراء احترازى ضد فيروس كورونا، ووفقًا لبيان مقتضب نشره اتحاد الكرة المصري، فإنه بناء على توجيهات مجلس الوزراء ووزارة الشباب والرياضة، فإنه تقرر تعليق النشاط الكروي وأوضح البيان أن القرار جاء أيضًا بناء على توصيات من اللجنة الطبية فى اتحاد الكرة المصري ويسرى القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.

فيما نجح النادى الأهلى اليوم، في تجديد تعاقد وليد سليمان صانع ألعاب الفريق ، لمدة موسمين مقبلين خلال جلسته مع لجنة التخطيط بالنادي التي يترأسها محسن صالح وقررت لجنة التخطيط للكرة برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو عقد اجتماع مع رباعى الأهلى حسام عاشور وشريف إكرامى وأحمد فتحى ووليد سليمان الذين تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى لحسم موقفهم.

وخاض وليد سليمان 10 مواسم مع الأهلي ، ونجح فيها في حصد 14 بطولة طوال الـ9 المواسم الماضية التي لعبها بقميص الأهلي حيث توج بدرع الدوري المصري 5 مرات "2014/2016/2017/2018/2019"، وكأس مصر مرة واحدة موسم "2017"، كما حصد السوبر المصري 3 مرات مواسم "2015/2016/2018"، وشارك الأهلي في حصد دوري أبطال إفريقيا مرتين موسمي "2012،2013" وتوج بكأس الكونفدرالية الإفريقية "2014"، وتوج بالسوبر الإفريقي مرتين "2013،2014"