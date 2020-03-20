شكرا لقرائتكم قفشة: وثقت حياتي مع الكرة على جدران المنزل في بلدنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وأكد لاعب الأهلي الشهير خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامى أحمد شوبير انه حريص على وضع رسوم جرافيتي على حائط منزله من الداخل وخاصة في مرحة الأهلي بالإضافة الى بعض الصور له في بيراميدز وانبي الذي يكن له كل الحب خاصة وأنه عاش بين جدرانه أكثر من 10 سنوات. Advertisements أضاف محمد مجدي قفشة أنه عاش تجربة رائعة مع الرجاء المطروحي والتي استمرت لمدة 6 أشهر بالكامل والتي يراها مفيدة بتجربتها بالكامل. وقال لاعب الأهلي الشهير أنه يحترم طارق العشري مدرب انبي بالرغم من أنه كان السبب الرئيسي في ابعاده عن الفريق الأول.

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