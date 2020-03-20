فيصل بن حميد: هدفي زيادة عدد اللاعبين والبطولات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: حسن الخميس

كشف الشيخ فيصل بن حميد القاسمي، رئيس الاتحاد العربي للدراجات، الرئيس السابق لاتحاد الإمارات للعبة، عن نيته خوض انتخابات رئاسة اتحاد الدراجات الهوائية المقبلة، والعودة إلى قيادة دفة اللعبة الإماراتية من جديد لمدة 4 سنوات قادمة، معولاً على خبرة أكثر من عقدين من الزمن تولى خلالهما رئاسة مجلس إدارة الاتحاد، وأسهم بقيادته في تطوير اللعبة والنهوض بها محلياً وعربياً وآسيوياً، من خلال ترأسه لاتحاد الإمارات والاتحاد العربي، إلى جانب عضويته لسنوات عديدة في الاتحادين الدولي والآسيوي. وأشار الشيخ فيصل بن حميد القاسمي، إلى أن ارتباطه الوثيق باللعبة منذ بدايتها في الدولة ورغبته في تواصل نجاحاتها محلياً وعربياً وقارياً، بما يليق باسم ومكانة وطموح دولة الإمارات في هذه الرياضة حتم عليه قرار العودة مجدداً لتولي قيادة الاتحاد ضمن القائمة المختارة من قبل الجمعية العمومية لإدارة شؤون اللعبة، والمساهمة في الارتقاء بها خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الشيخ فيصل بن حميد القاسمي ثقته الكبيرة باختيارات الجمعية العمومية للقائمة المرشحة، لتتولى إكمال مسيرة اللعبة بنجاح وتميز خلال المرحلة المقبلة، سواء كان هو على رأس المجموعة المختارة أو كان خارجها. ووعد ببذل مزيد من الجهد هو وزملاؤه لخدمة اللعبة وخدمة كافة عناصرها بما يليق بحجم طموح واسم ومكانة دولة الإمارات.

وأشاد بدور هيئة الرياضة في دعم المسيرة الرياضية في الدولة، وتبنيها لنظام القائمة في الانتخابات المقبلة، مؤكداً أنه النظام الأفضل الذي يضمن الاختيار الأمثل لممثلي الاتحادات خلال الحقبة المقبلة، بما يمثلونه من خبرة.

وأوضح الشيخ فيصل بن حميد القاسمي، أنه يعول في الانتخابات المقبلة على قائمة مميزة من الأعضاء من أبناء اللعبة المحبين لها، الذين يمتلكون الخبرة والكفاءة والطموح والرغبة في الوصول بها إلى المستوى الأفضل، والعودة بأبطالها من جديد إلى منصات التتويج.

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وأثنى الشيخ فيصل بن حميد القاسمي على ما تحقق من نتائج خلال فترة المجلس الحالي، برئاسة أسامة الشعفار، وما حققه أبطال الإمارات من ألقاب ومراكز متقدمة على الصعيدين العربي والآسيوي، من خلال أبطال الإمارات وهم: يوسف ميرزا، والأشقاء أحمد ومحمد وجابر المنصوري، وتمنى أن تتواصل النتائج الطيبة خلال المرحلة المقبلة التي سيتخللها كثير من العمل والتحديات وتستهدف توسيع القاعدة، مع زيادة عدد السباقات المحلية على مستوى كل المراحل بالشكل الذي يسهم في إبراز أبطال ونجوم جدد، يمثلون الدولة في مختلف المحافل.

وأشار إلى أن عدد السباقات الرسمية التي نظمها الاتحاد خلال عام 2019 لم تكن كافية، حيث تم تنظيم 4 سباقات للكبار، و7 للشباب، و9 للناشئين، و5 للأشبال فقط، وهذا ليس كافياً لخلق قاعدة مميزة تتناسب وحجم الدعم الذي ترصده الأندية.

وأشار إلى أنه من أهم أهداف المرحلة المقبلة، زيادة عدد اللاعبين المسجلين من قبل الأندية في جداول مسابقات الاتحاد بالشكل الذي يتناسب مع عدد الأندية المسجلة في الاتحاد، والتي يبلغ عددها 18 نادياً؛ لأن الموسم الأخير شهد تسجيل 51 دراجاً في فئة الرجال، و46 دراجاً في فئة الشباب، وهو رقم متواضع لا يتناسب مع حجم وطموح رياضة الدراجات في الدولة.

وذكر أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى خطة شاملة لتطوير ودعم أندية اللعبة بكل ما هو متاح، مع وضع استراتيجية طموحة تستهدف في المقام الأول، الاستفادة من الإمكانيات التي توفرها الدولة لرياضة الدراجات، والتي جعلت منها مركزاً إقليمياً عالمياً في رياضة الدراجات، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه طواف الإمارات الدولي، وقبله طوافات أبوظبي ودبي والشارقة.

ووعد الشيخ فيصل بن حميد القاسمي باستثمار أمثل لمضمار زايد الدولي للدراجات في الشارقة، والعمل على إعداد دراجين مميزين للتمثيل الأولمبي، من خلال وضع برامج إعداد طموحة لهم من قبل خبراء أكفاء في مجال اللعبة، كما وعد باستثمار أمثل للمشاركات العربية، خاصة بعد اعتمادها من قبل الاتحاد الدولي كمحطات للتأهيل الأولمبي والعالمي، إلى جانب العمل على تكوين جيل جديد من المدربين والحكام والإداريين المؤهلين دولياً.