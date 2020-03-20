98 خيلاً تتنافس على ألقاب شادويل في جبل علي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: محمود شرف

ينطلق السباق الحادي عشر لموسم سباقات مضمار جبل علي في الثانية ظهر اليوم الجمعة برعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم راعي المضمار الأصفر، بمشاركة كوكبة من الخيول المميزة التي تتنافس في السباق قبل الأخير للموسم الحالي، والذي يحمل اسم (شادويل 2) وسيكون برعاية مزارع شادويل المملوكة إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، ويتألف السباق من 8 أشواط تشهد مشاركة 98 خيلاً، ويبلغ مجموع جوائزه مليوناً و150 ألف درهم.

وأعلنت إدارة مضمار جبل علي، بالتعاون مع مركز معلومات دبي لسباق الخيل ومجلة العاديات، إطلاق مسابقة الترشيحات (PickSix) لسباق مضمار جبل علي اليوم، والذي سيكون من دون حضور جماهيري، وبالتالي ستطرح الترشيحات للجمهور إلكترونياً عبر المنصات الإلكترونية لمجلة العاديات، وأوضح المهندس شريف الحلواني مدير المضمار أنه تقرر طرح مسابقة الترشيحات بنفس قيمة الجائزة المالية البالغة 40 ألف درهم.

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ويشهد الشوط الرابع الرئيسي بطولة جبل علي الكلاسيكي (اليوبيل الفضي) برعاية إسطبلات شادويل وجائزته 300 ألف درهم ومسافته 1400 متر واستقطب هذا الشوط 16 خيلاً أبرزها اقتران وفنار ومتفاوت وتشويق وضامن لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وليك فولتا لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم.

وتتواصل الإثارة في الشوط الرئيسي الثاني وهو السادس وجائزته 250 ألف درهم برعاية مزارع شادويل ومسافته 1400 متر ويتنافس على ألقابه 7 خيول أبرزها راهية للشيخ راشد بن حميد النعيمي.

وسيكون الشوط الأول برعاية إسطبلات شادويل ومشاركة 13 خيلاً وجائزته 90 ألف درهم، أما الشوط الثاني فيشهد مشاركة 8 خيول برعاية مزارع شادويل وجائزته 120 ألف درهم، ويقام الشوط الثالث برعاية مزارع ديرنزتاون بمشاركة 11 خيلاً وجائزته المالية 105 آلاف درهم.

أما الشوط الخامس فسيكون برعاية السفارة البريطانية في دبي وجائزته 75 ألف درهم، ويشارك به 11 خيلاً، واستقطب الشوط السابع 11 خيلاً وجائزته 75 ألف درهم وسيكون برعاية ايريش ثروبيد ماركتينج، ويختتم السباق بالشوط الثامن برعاية مضمار نيوبري وجائزته 85 ألف درهم.