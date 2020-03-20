تعليق نشاط السباحة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد مجلس إدارة اتحاد السباحة، اجتماعه الدوري عن بعد بتواجد كافة أعضاء مجلس الإدارة برئاسة سلطان السماحي رئيس الاتحاد، وكافة أعضاء مجلس الإدارة، وتم خلال الاجتماع مناقشة جدول الأعمال الذي تضمن العديد من الملفات، جاء في مقدمتها تعليق كافة الأنشطة والفعاليات الخاصة بالاتحاد تماشياً مع سياسة الدولة في تعليق كافة الفعاليات الرياضية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح عبد الله الوهيبي الأمين العام لاتحاد السباحة أن الاتحاد خلال الاجتماع اتخذ قرارات مهمة تتماشى مع هذه الفترة الصعبة ومنها محاولة الحفاظ على الحالة البدنية للسباحين من خلال التواصل ما بين المدربين والسباحين بتدريبات يتم تصويرها وتنفيذها عن بعد إضافة إلى شراء بعض المعدات التدريبية لسباحي المنتخب للمساعدة في تنفيذ البرنامج التدريبي.

وقال: تم إيقاف النشاط للجهات المختلفة حسب توصيات الهيئة ومنها بطولة الدولة الشتوية وكأس الإمارات وبطولة دبي الدولية للسباحة، ودعا المجلس كافة السباحين إلى الالتزام بضرورة البقاء في المنزل، والالتزام بكافة القواعد المعمول بها حالياً والخاصة بالنظافة والبقاء في المنزل وتجنب التجمعات، وطلب المجلس من الأندية ضرورة التركيز على ذلك، كما ستكون هناك وسائل اتصال بين مدربي المنتخب والسباحين للمحافظة على اللياقة البدنية من خلال التدريبات البدنية المصورة.