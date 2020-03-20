تواصل غير مباشر في «الصالات»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن عمران عبد الله النعيمي أمين سر عام اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات ومشرف عام المسابقات عن قرار تعليق الاجتماعات والدوام عن بعد للموظفين والعاملين في اللجنة اعتباراً من بعد غد الأحد إلى حين إشعار آخر.

وأشاد عمران بتعاون الأندية المنضوية تحت لواء اللجنة التنفيذية وتعاونها مع اللجنة طيلة الفترة الماضية.

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