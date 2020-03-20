«كورونا» يعيد «البريميرليج» إلـــى أيـام «التجمــــد الكــــبير»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

عادت صحيفة «ذا صن» البريطانية بالذاكرة لموسم 1962-1963 عندما توقف الدوري الإنجليزي 3 أشهر بسبب هطول ثلوج غير مسبوقة على البلاد أطلق عليها «ذا بج فريز» (التجمد الكبير). تأجلت حينها مئات المباريات وطالبت بعض الأندية باعتبار الموسم لاغياً عقب تدني درجة الحرارة الى 16 درجة مئوية تحت الصفر وتجمدت الأنهار والملاعب.

ورغم تأخر الموسم شهرين إلا أن ليستر سيتي تصدر الترتيب قبل نهاية الموسم بخمس جولات وصعد لنهائي مسابقة كأس الاتحاد ما دفع الصحافة لخلع لقب «ملوك الثلج» على الفريق إلا أن الموسم انتهى بالفشل بعد تراجع أداء اللاعبين واستيقاظ الفرق الكبيرة من سباتها.

يتذكر مدافع الثعالب السابق فرانك ماكلنتوك (80 عاماً) ويقول: «الاتحاد طلب منا استكمال الموسم وبعض الأندية تقدمت بشكوى وأرادت إلغاء مباريات أو الموسم برمته. لم يكن الوضع مأساوياً بالنسبة لنا، كنا شباباً ومتحمسين و75% من اللاعبين والكادر التدريبي اسكتلنديون معتادون على الثلوج. كان طقس إنجلترا بالنسبة لنا صيفاً آخر في الشمال. كان ملعب النادي صناعياً ومن السهل صيانته، الفرق الأخرى عانت ولم تستطع اللعب بمستواها بسبب أرضية الملعب».

الكثير من الفرق من ضمنها بولتون وليفربول بل حتى إيفرتون بطل الموسم بقيت بلا لعب 10 أسابيع لكن ليستر عاد للتدريبات بعد 5 أسابيع بيد أن ماكلنتوك يعتقد أن الوضع الآن أصعب ويقول: «فيروس كورونا أخطر من بكثير من الثلج ويؤثر على العالم كله».