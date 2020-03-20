«الفارعة» تهدي الرئاسة ناموس الوثبة

شهدت فعاليات اليوم العاشر من المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية «الوثبة 2020»، منافسات الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ، في الفترة المسائية على مدار 8 أشواط، كما شهد أيضاً منافسات نفس الفئة في الفترة الصباحية على مدار 12 شوطاً، أقيمت على الميدان الجنوبي بالوثبة في أبوظبي.

حلقت «الفارعة» لهجن الرئاسة وبقيادة المضمر سلطان الوهيبي مع ناموس الشوط الرئيسي الأول لفئة الحول المفتوح، وفي الشوط الثاني كان الموعد مع «شاهين» لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي الذي نجح في الظفر بشوط الزمول المفتوح وانتزعت «زعفرانة» لهجن الرئاسة بقيادة المضمر علي الوهيبي المركز الأول في الشوط الثالث، وفي الشوط الرابع طارت «الرباعة» بشعار هجن الرئاسة وبقيادة المضمر أحمد الخييلي مع المركز الأول وأهدى «شاهين» شعار هجن العاصفة المركز الأول في الشوط الخامس.

وفي الشوط السادس حصد «شاهين» لهجن العاصفة والمضمر غياث الهلالي المركز الأول، وفي الشوط السابع فازت «الشاهينية» لهجن العاصفة والمضمر غياث الهلالي بالمركز الأول وفي الشوط الثامن كسبت «الشاهينية» لهجن العاصفة والمضمر غياث الهلالي المركز الأول، وفي الشوط التاسع طارت «جبارة» لهجن الرئاسة والمضمر علي الوهيبي مع المركز الأول، وفي آخر أشواط الفترة المسائية كانت «بشاير» لهجن الرئاسة أول الواصلات لخط الختام بقيادة المضمر علي الوهيبي.

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شهدت الفترة الصباحية للحول والزمول لهجن أبناء القبائل أمس الخميس مشاركات كبيرة من المطايا لهجن أبناء القبائل من الدولة ودول الخليج عبر 12 شوطاً ساخنة، وحلقت «تراحيب» لسعيد الحربي بناموس الشوط الأول للحول المحليات، وتصدرت «الناوية» لحمد العجمي الشوط الثاني للحول المهجنات.

ونال «شاهين» لعبيد العامري المركز الأول للشوط الثالث للزمول المحليات، وطار «الحصن» لصالح العامري بناموس الشوط الرابع للزمول المهجنات، وفي الشوط الخامس انتزعت «تاريخ» لسالم الكتبي الناموس، وطارت «برزمان» لصالح الوهيبي بناموس الشوط السادس، وأهدى «شواهين» محسن الوهيبي بالمركز الأول للشوط السابع، وانتزعت «راهية» لخليفة السويدي المركز الأول بالشوط الثامن وطارت ”الخليج 365” لسلطان بن دغيش مع ناموس الشوط التاسع. وفي الشوط العاشر فازت «ذخيرة» لخليفة المنصوري بالمركز الأول وفي الشوط 11 فاز «مياس» لفالح الشامسي بالمركز الأول وفي ختام أشواط الفترة الصباحية فاز «نهرين» لسالم العفاري.

هذا وكسر مزاد الهجن العربية ال28 الذي تنظمه المجموعة العلمية المتقدمة «المختبر»، حاجز ال5 ملايين درهم مقابل 61 بكرة وقعوداً خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، وسط منافسة كبيرة للفوز بالإنتاج المميز الذي يقدمه «المختبر» لرياضة سباقات الهجن في كل عام.

وبلغت الحصلية الإجمالية للمزاد 5 ملايين و110 آلاف درهم، منها مليونان و490 ألف درهم في اليوم الأول، ومليونان و620 ألف درهم في اليوم الثاني بينما كان أعلى سعر مقابل مطية واحدة هو 250 ألف درهم وسجله سالم الزعابي مقابل قعود، وكاسب المسافري مقابل بكرة.