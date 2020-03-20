شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو تتسلم شعلة الأولمبياد في حفل صامت والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سلّمت اليونان أمس الخميس الشعلة الأولمبية إلى منظمي دورة الألعاب الصيفية في طوكيو، في احتفال صامت أقيم بغياب الجمهور بسبب المخاوف من فيروس كورونا المستجد، والتي بدأت تدفع رياضيين للمطالبة بإرجاء الأولمبياد.
وأقيم حفل التسليم في ملعب باناثينايكو التاريخي في أثينا، حيث افتتحت النسخة الأولى للألعاب الأولمبية الحديثة في العام 1896.
وفي غياب أي حضور جماهيري في المدرجات الرخامية، اكتفى اليوناني لفتيريس بترونياس حامل ذهبية جهاز الحلق في أولمبياد ريو 2016، بجولة على المضمار حاملاً الشعلة، بينما أوقدت حاملة ذهبية أولمبياد ريو للقفز بالزانة اليونانية كاتيرينا ستيفانيدي المرجل، وهي من الخطوات التقليدية الممهدة للألعاب المقررة بين 24 يوليو/ تموز و9 أغسطس/آب.
وتم تسليم الشعلة إلى ناوكو إيموتو، ممثلة اللجنة المنظمة لدورة ألعاب طوكيو، والتي تم تكليفها بهذه المهمة في اللحظات الأخيرة لكونها مقيمة في اليونان، ولا تحتاج إلى تكبد مشقة السفر من بلادها في ظل القيود الواسعة المفروضة عالمياً على حركة التنقل للحد من تفشي «كوفيد-19». وقال رئيس اللجنة الأولمبية اليونانية سبيروس كابرالوس متوجهاً للمسؤولين اليابانيين الذين كان من المفترض أن يحضروا الحفل: «للأسف تفشي الفيروس دفعنا إلى اتخاذ قرارات صعبة وتغيير خططنا الأولية. نأسف لأنكم لم تتمكنوا من السفر إلى اليونان والانضمام إلينا اليوم هنا».
وعلى رغم المخاوف العالمية من الفيروس الذي تسبب بشلل شبه كامل في مختلف المنافسات الرياضية، تؤكد اللجنة الأولمبية الدولية والسلطات اليابانية المضي قدماً في خطط إقامة الأولمبياد في موعده.
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