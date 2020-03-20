شكرا لقرائتكم خبر عن كاراتيه عن بعد في الذيد والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باشر نادي الذيد الرياضي حصصه التدريبية التي أطلقها عن بُعد وباستخدام التقنيات البصرية الحديثة في تدريب لاعبي الكاراتيه في أولى خطواته لتعزيز جوانب ممارسة الرياضة لدى المنتسبين من منازلهم.

وكشف سالم محمد بن هويدن رئيس مجلس إدارة نادي الذيد أن النادي طبق منذ اللحظات الأولى للإعلان الوطني عن وقاية المجتمع من انتشار فيروس كورونا إجراءات احترازية لطواقمه الرياضية وموظفي النادي.وأوضح ابن هويدن أنه جرى عقد عدة جلسات مناقشة وورش عمل خلال الفترة السابقة وتوصلت إدارة الألعاب الفردية ومدربو الكاراتيه إلى تأكيد تنفيذ برنامج تدريب الكاراتيه للاعبي النادي عن بعد.وأوضح أن نجاح فكرة تطبيق التدريب عن بعد للاعبي الكاراتيه سيعزز من توجهات النادي لتعميم هذه المبادرة على الألعاب الأخرى .

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