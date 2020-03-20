الأرجنتينية كاتلينا بطلة سباق السيدات للقدرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

توجت الأرجنتينية كاتلينا باستونس من إسطبلات «إف 3» بلقب سباق القدرة للسيدات في اليوم الثاني من فعاليات مهرجان أبوظبي للقدرة، الذي أقيم أمس الخميس على ميادين قرية الوثبة العالمية، لمسافة 100 كلم بمشاركة 117 فارسة، ونجحت البطلة كاتلينا على صهوة الجواد «جاسيلا 50» في التتويج باللقب في زمن قدره 3:21:00 ساعة، لتفوز بلقب الجولة قبل الأخيرة من سباقات القرية.

وحلت ثانياً بفارق 13 ثانية الفارسة ليلى عبدالعزيز الرضا صاحبة لقب سباق الافتتاح أمس الأول الأربعاء على صهوة الجواد «كشمير اسالم» من إسطبلات الوثبة، في زمن قدره 3:21:13 ساعة، وحلت ثالثة الفارسة أفنان إبراهيم موسى على صهوة «براكا اليغيدو» من إسطبلات المغاوير بزمن قدره 3:22:41 ساعة، وجاءت رابعة الفارسة خديجة أحمد محمد يوسف على صهوة «ساكس» من إسطبلات الوثبة بزمن قدره 3:23:11 ساعة، وحلت في المركز الخامس الفارسة ميثا سعيد الكعبي على صهوة «اس ام بلوزاها» من إسطبلات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والتي قطعت السباق في زمن قدره 3:24:35 ساعة، وحصلت الفارسة جاسكا مستريت على صهوة «اتش. سي. سلومان» من إسطبلات الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم في زمن 3:33:25 ساعة.

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وعقب الإعلان الرسمي للنتيجة تم تتويج الفائزات بجوائز السباق عبارة عن 6 سيارات للفائزات الست الأوائل، بواسطة مسلم محمد العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، وأحمد السويدي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ومحمد الحضرمي مدير فعاليات قرية الإمارات العالمية للقدرة.

وأعربت كاتلينا بطلة السباق عن سعادتها بالنجاح الذي حققته وأكدت أنها كانت على ثقة بالتميز في السباق لقوة الجواد البطل، مشيرة إلى أنه بذل مجهوداً كبيراً في المرحلة الأخيرة وكان قادراً على مواصلة العطاء حتى بعد نهاية السباق.

وأشارت إلى قوة المنافسة في السباق نسبة لتميز المشاركات من نخبة الفارسات، وأكدت أن الجميع قدم أداء جيداً رغبة في الحصول على اللقب.

وتختتم قرية الإمارات العالمية بالوثبة اليوم الجمعة موسمها لسباقات القدرة، بسباق مهرجان أبوظبي بالسباق المفتوح لمسافة 120، بمشاركة أكثر نخبة من الفرسان والفارسات من إسطبلات الدولة، وتم تقسيم السباق إلى 4 مراحل.