الدرجة الأولى الإنجليزية تدعم فرقها بـ50 مليون إسترليني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:ضمياء فالح

بادرت رابطة الدرجة الأولى الإنجليزية بدعم الأندية المتنافسة ب50 مليون جنيه إسترليني على الأمد القصير لتعويضها عن الخسائر التي لحقت بها جراء أزمة كورونا.

وأكدت الرابطة مواصلة الحوار بشكل منتظم مع السلطات الصحية لمعرفة المستجدات في ما يخص فيروس كورونا، والحوار مع رابطة البريميرليج ورابطة اللاعبين المحترفين في ما يخص استئناف الموسم.

في أسكتلندا، طالبت آن بادج مالكة نادي هارتس، اللاعبين والكادر بالتخلي عن 50% من أجورهم لتجنب الانهيار المالي. وخسر هارتس مليون إسترليني من تأجيل مباراة نصف النهائي أمام هيبرنيان الشهر المقبل، علاوة على خسائره من شباك التذاكر بعد توقف المباريات.

وقالت بادج في بيان رسمي: «طلبنا من موظفينا ومدربينا واللاعبين والكادر، المساعد الموافقة على تسلم نصف أجورهم بدءاً من أبريل/نيسان المقبل، كي يحصل الجميع على ما يكفيه للمعيشة.

لا نعرف في ظل هذه الظروف كم نستطيع الصمود، وسنراجع بالتأكيد الوضع على الدوام. اللاعبون والموظفون الذين لا يوافقون على هذا المقترح أو يرفضون تعديل عقودهم سنعرض عليهم خياراً بإنهائها. لولا أهمية هذا الاقتطاع من أجل صمود النادي مالياً، لما عرّضت موظفينا لهذه الخيارات الصعبة، نحن في محنة ويجب أن نتعاضد لعبورها».

ويحتل هارتس ذيل الدوري الأسكتلندي وهدد برفع دعوى قانونية في حال اعتباره هابطاً للدرجة الأولى.

روح التنافس

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وفي ألمانيا، أثار هانز خواكيم فاتزكه، الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني، الجدل بعد تصريحات قال فيها إن إظهار التعاطف والمساندة للأندية الأخرى أثناء تفشي فيروس كورونا المستجد، يقلل من روح التنافس. وأضاف: «يجب ألا نبالغ في إظهار التعاطف، مخاطر العدوى في فريق محترفين رفيع المستوى ليست بهذا السوء. أنا شخصياً لا أحبذ تعويض جميع الفرق بالتساوي، من غير الطبيعي أن يكون من كافح وجاهد متساوياً مع من كان أداؤه سيئاً في السنوات الأخيرة. لدينا أعمال تجارية وجميعنا نتنافس؛ لذا علينا أن نسأل أنفسنا ما هو معنى المنافسة».

وانهالت الانتقادات على فاتزكه من قبل المشجعين ووسائل الإعلام، فيما قال توماس روترمان الرئيس التنفيذي لنادي فورتونا دوسلدورف: «لا أعرف ما الذي دفعه لقول هذا، لا الكلمات مناسبة ولا التوقيت مناسب. سنتحدث كرؤساء للأندية عما سنفعل بخصوص مساعدة الأندية الصغيرة».

وكان رئيس هوفنهايم ديتمار هوب قال إن على الأندية الكبيرة مساعدة الصغيرة وأضاف: «هذا أوان الدعم وإظهار التعاطف، وآمل مشاركة جميع من في البوندسليجا».

أما حارس أرسنال السابق ينز ليمان، فقد واجه عاصفة من الانتقادات بعد تغريدات قال فيها إن إغلاق المتاجر والمطاعم سيلحق أذى أكبر من فيروس كورونا بالمجتمع، وأضاف: «ألن يمرض الناس بسبب فقدان العمل، وأكثر ممن يموت بالفيروس؟».

بيد أن أسئلة ليمان التي تبدو ربما منطقية للبعض، جوبهت بتغريدات مثل: «من الأفضل أن تتحدث عما تفهم فقط، كرة القدم».



سبعة فحوص سلبية لأفراد فريق ماكلارين



كشف فريق ماكلارين المشارك في بطولة العالم للفورمولا واحد، أن سبعة من أفراده خضعوا لفحوص سلبية لفيروس كورونا المستجد، في حين أن الثامن الذي سبق أن ثبتت إصابته، لم يعد يعاني أي عوارض.

وكان الفريق البريطاني قد أعلن الأسبوع الماضي انسحابه من سباق جائزة أستراليا الكبرى، المرحلة الأولى من بطولة العالم لسباقات الفئة الأولى، والتي كانت مقررة على حلبة ألبرت بارك في مدينة ملبورن.

وبعد ساعات من هذا القرار، أعلن منظمو البطولة إلغاء السباق بالكامل، في خطوة تلاها إرجاء سباقي البحرين وفيتنام، ما سيؤخر انطلاق المنافسات إلى مايو/أيار المقبل على أقل تقدير.

وأكد «ماكلارين» أن «الأعضاء السبعة لفريق السباق الذين خضعوا لفحص فيروس كورونا المستجد، بينما كانوا في الحجر الصحي في ملبورن، جاءت نتائج فحوصهم سلبية».

وتابع: «العضو في الفريق الذي كان قد خضع سابقاً لفحص إيجابي، بات أيضاً الآن لا يعاني أي عوارض»، مؤكداً أن الجميع «على ما يرام».