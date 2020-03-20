شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل استئناف خورفكان عن عقود اللاعبين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” أجلت لجنة الاستئناف في الاتحاد الإماراتي لكرة القدم برئاسة المستشار عادل الجنيبي، النظر في الاستئنافين المقدمين من شركة نادي خورفكان بخصوص عقود لاعبين، حتى 24 مارس الحالي. وقررت اللجنة أن تكون جميع الاجتماعات القادمة بنظام التقاضي عن بُعد، وحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (6) من لائحة الاستئناف بأنه «يمكن للجنة أن تجتمع بواسطة أي وسيلة اتصال إلكترونية قابلة للتوثيق أو بواسطة الفيديو في حالات الضرورة».

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