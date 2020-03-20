ديني: والدتي أيقونتي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف كابتن نادي واتفورد الإنجليزي، تروي ديني، عن أيقونته، ولم يكن لا ميسي، ولا رونالدو، بل والدته أيما، وقال: «إنها ملاك، ومكافحة، يسألني الناس عن ضغط اللعب أمام 60 ألف متفرج، وأرد عليهم لا يوجد ضغوط، لعب الكرة، وكسب المال الكثير ليس صعباً، بل عمل والدتي بثلاث وظائف لتربيتنا وحدها، هو الصعب».

وعانى ديني مراهقة مضطربة بعد انفصال والديه وهو في سن ال11 من عمره، وطرد من المدرسة في سن ال14، لكن والدته كانت دوماً تشجعه على إنقاذ نفسه، وفوّت ديني في سن ال15 فرصة تجربة أداء ل3 أيام في استون فيلا، ثم عاد للمدرسة، وعمل بنّاء مقابل 120 استرلينياً في الأسبوع، ثم رصده كشاف وهو يلعب في فريق شيلمسلي المحلي، وعرض عليه تجربة في نادي والسال درجة ثانية، وبعد ذلك بأربع سنوات انضم لواتفورد.