شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العامة للرياضة تعلق النشاط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلاقاً من حرص الهيئة العامة للرياضة على سلامة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، وانسجاماً مع الجهود الحثيثة والمتواصلة التي تبذلها كافة الجهات بالدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، أعلنت الهيئة تعليق النشاط الرياضي في كافة الألعاب الرياضية وتشمل البطولات والمسابقات لجميع الفئات العمرية، وذلك ابتداء من أمس الخميس وحتى إشعار آخر.

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