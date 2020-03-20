شكرا لقرائتكم خبر عن إرجاء سباقات الفورمولا1 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن منظمو بطولة العالم للفورمولا واحد إرجاء ثلاثة سباقات إضافية كانت مقررة بدءاً من مايو /‏أيار المقبل، وهي الجوائز الكبرى لهولندا وإسبانيا وموناكو، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

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