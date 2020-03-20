منصة رقمية للتدريب

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع نيو إيدج فيتنيس - إحدى شركات مجموعة الأهلي القابضة،إطلاق المنصة الرقمية للتدريب الرياضي عن بعد في دبي، والتي توفر خدمة التدريب الرياضي من خلال تقنية «لايف فيديو ستريمنج»، والتي تمكن المستخدمين من استئناف التدريب الرياضي اليومي في خصوصية تامة في منازلهم.

وقال سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي: «يسرنا أن نطلق هذه المبادرة المهمة جداً للمجتمع بالتعاون مع (نيو إيدج فيتنس) لتحفيز أفراد المجتمع على الاستمرار في ممارسة الرياضة في المنزل.

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