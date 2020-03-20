شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب افتراضي لبايرن ميونيخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمد نادي بايرن ميونيخ الألماني «تدريبا افتراضيا» يشارك فيه اللاعبون عبر تقنية الاتصال بالفيديو ، وذلك حرصاً منه على تجنب تنقل لاعبيه بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وللحفاظ على التواصل .وقال البروفيسور هولغر برويش، المسؤول عن الإعداد البدني في بايرن ميونيخ «تم تجهيز اللاعبين بساعات رياضية ملائمة. وهذا يعني أننا نتلقى جميع بياناتهم المثيرة للاهتمام، مثل معدل ضربات القلب، على شاشاتنا».

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