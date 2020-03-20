شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف الدوري البحريني والأنشطة لأجل غير مسمى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد البحريني لكرة القدم، إيقاف منافسات الدوري وكافة النشاطات المتعلقة باللعبة، وذلك بعد التنسيق مع اللجنة الأولمبية، اعتباراً من أمس الخميس وحتى إشعار آخر، بسبب تفشي فيروس كورونا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيقاف الدوري البحريني والأنشطة لأجل غير مسمى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.