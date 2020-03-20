اتحاد الكرة المصري ينفي اكتشاف حالات كورونا في الدوري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:إبراهيم ربيع

نفى الدكتور محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة المصري، ما تردد عن إصابة أحد اللاعبين المصريين بفيروس كورونا المستجد.

وأتت تصريحات رئيس اللجنة الطبية رداً على تصريحات سمير حلبية رئيس النادي المصري، بأن هناك لاعبين مصريين أصيبوا بفيروس كورونا، ولكن لم يتم الإعلان عنهم.

وتطرق سلطان إلى ملف تمديد فترة إيقاف الكرة المصرية، وقال: «معدل انتشار فيروس كورونا في مصر يحسم عودة الدوري».

في شأن مختلف، تتجه النية داخل الجهاز الفني لفريق الأهلي لتأجيل عودة الفريق للتدريبات عدة أيام، بسبب غموض موقف بطولة الدوري التي تواجه خطر التأجيل مرة أخرى، بعد انتهاء فترة الأسبوعين التي تم الإعلان عنها مؤخرًا. وبعدما منح الجهاز الفني لاعبي الفريق راحة 6 أيام عاد ليفكر في تأجيل العودة للتدريبات فترة أخرى حتى تتضح الرؤية بشأن موقف بطولة الدوري.

ورغم أن النية تتجه لتأجيل التدريبات في الأهلي إلا أن الجهاز الفني يرغب في عودة الفريق للتدريبات، بعد غد الأحد، وفي اليوم نفسه يتم إعلان برنامج الفريق للفترة المقبلة.

استحقاق مالي

على صعيد مختلف، ينتظر لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، صرف مستحقاتهم المتأخرة خلال الساعات المقبلة وفقاً للموعد الذي حدده مرتضى منصور، رئيس النادي، في الجلسة التي عقدها معهم مطلع الأسبوع الجاري، حيث وعد رئيس النادي لاعبي الفريق بصرف جميع مستحقاتهم، ومكافآتهم، خلال الأيام الجارية، لتحفيزهم على مواصلة الانتصارات، بعد الإشادة بالمستوى الذي قدمه جميع اللاعبين خلال المرحلة الماضية التي كان نتاجها نجاح الأبيض في تحقيق بطولتي السوبر المصري، والإفريقي، على حساب الأهلي، والترجي التونسي، على الترتيب.

ويحصل لاعبو الزمالك على راحة سلبية في الفترة الحالية، وفقاً لقرار الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للأبيض، الذي منح الفريق إجازة بعد توقف النشاط الرياضي لمدة 15 يوماً، في إجراء احترازي ضد انتشار فيروس كورونا، حيث سيعود الفريق للتدريبات الأسبوع المقبل، عقب نهاية فترة الراحة السلبية التي تمتد إلى أسبوع في قلعة ميت عقبة، بعدما قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، إغلاق مقر النادي الأبيض لمدة أسبوع، كإجراء احترازي، حرصاً على سلامة وصحة أعضاء النادي.