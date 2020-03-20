أندية أوروبا تتنافس على ضم حسام عوار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برز اسم الفرنسي حسام عوار (21 عاماً) لاعب وسط ليون، كواحد من بين أكثر المواهب الواعدة التي ترغب الأندية الكبيرة فيها. ولعب عوار، لاعب منتخب فرنسا دون ال21 عاماً، دوراً محورياً في فوز ليون على يوفنتوس الأخير (1- صفر) في مسابقة دوري أبطال أوروبا، ما فتح شهية مانشستر سيتي ويوفنتوس وباريس سان جيرمان لشرائه.

ويطلب رئيس ليون جون ميشيل أولاس 65 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن جوهرته الذي سجل 9 أهداف وصنع 7 في 37 مباراة للفريق في جميع المسابقات.

وكشفت صحيفة«الموندو ديبورتيفو» عن تقدم برشلونة بعرض بقيمة 18 مليون جنيه إسترليني لشراء المدافع البرازيلي لويز فيليب (22 عاماً).