شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف المدير التنفيذي لنـادي الشبـاب السعـودي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي قررت وزارة الرياضة السعودية منع المدير التنفيذي لنادي الشباب خليف الهويشان والمتحدث الرسمي للنادي أحمد المسعود من ممارسة النشاط الرياضي حتى نهاية الموسم بحسب نتائج التحقيقات التي أجرتها الوزارة في أحداث مباراة الشباب والنصر ضمن الجولة 18 من دوري المحترفين السعودي.

وأحالت الوزارة ملف الحضور الجماهيري الذي كان محور القضية إلى الجهات الأمنية لاستكمال التحقيقات.

وتعود شرارة القضية لتداول مقاطع مصورة من دخول جماهير إلى مدرج نادي الشباب من جاليات مختلفة في نفس المباراة، ما جعل مسؤولي نادي الشباب وتحديداً الهويشان والمسعود يطلقون تصريحات ضد نادي النصر الذي بدوره اكتفى بالتصعيد القانوني لتلك التصريحات.

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