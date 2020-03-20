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الاختبار الثالث يسعد محبي جيسوس

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت نتائج ثالث اختبار خضع له مدرب فلامنجو البرازيلي، البرتغالي خورخي جيسوس، عدم إصابته بفيروس «كورونا» المستجد، بعدما جاءت نتائج الاختبارين الأول والثاني غير قاطعة، وهو ما أسعد محبي المدرب «المخضرم».

وأعلنت إدارة فلامنجو ، أن الاختبار الجديد الذي خضع له المدرب، جاءت نتيجته «سلبية».

وكان جيسوس الوحيد بين أعضاء الجهاز الفني واللاعبين بفلامنجو الذي لم يكن قد تأكدت إصابته من عدمها بفيروس «كورونا» المستجد .

وأعلن فلامنجو، إصابة نائب رئيسه ماوريسيو جوميس دي ماتوس وموظفة بالنادي بفيروس (كوفيد-19).

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