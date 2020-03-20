تمديد تأجيل الـ«بريميرليج» حتى 30 إبريل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مدد مسؤولو كرة القدم الإنجليزية، تعليق المباريات المحلية حتى 30 إبريل/نيسان المقبل، بما فيها البطولة الأهم، الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

وجاء في بيان مشترك للاتحاد الإنجليزي، رابطتي الدوري، اللاعبين والمدربين: «نحن متحدون في التزامنا لإيجاد طرق لاستئناف موسم 2019-2020 لكرة القدم وضمان خوض جميع المباريات المحلية والأوروبية بعد أن تصبح الأمور آمنة وممكنة».

وكانت المنافسات المحلية، قد أرجئت في بادئ الأمر الجمعة الماضي، حتى الرابع من إبريل/نيسان المقبل، بعد إصابة مدرب أرسنال الإسباني ميكل أرتيتا وجناح تشسلسي الشاب كالوم هادسون-أودوي، من بين حالات أخرى بفيروس «كوفيد-19».