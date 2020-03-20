7 اخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 اخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الخميس 19 / 3 / 2020 فى مقدمتها، الأهلى يجدد عقد وليد سليمان لمدة موسمين. لجنة الاستئناف تخفف عقوبة كهربا إلى الإيقاف 10 مباريات فقط قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم قبول التظلم المقدم من ناديي الأهلي والزمالك على العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق الخاصة بأحداث مباراة السوبر المصري الذي أقيم بالإمارات في 20 فبراير الماضي شكلا، وفي الموضوع قررت تعديل العقوبتين الصادرتين بحق كل من لاعب النادي الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا" ولاعب نادي الزمالك إمام عاشور بجعلها الإيقاف 10 مباريات لكل منهما ، وتعديل العقوبة الصادر بشأن إداري نادي الزمالك أحمد زاهر بجعلها الإيقاف 12 مباراة وتأييد القرارات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق فيما عدا ذلك. التظلمات : استمرار عقوبة ايقاف شيكابالا 8 مباريات ورفض شكوي الزمالك كشف مسئولو اتحاد الكرة ان عقوبة شيكابالا لاعب الزمالك بإيقافه 8 مباريات عقب مباراة سوبر الاهلي و الزمالك ستظل كما هي بعد قبول لجنة التظلمات شكوي الزمالك شكلا ورفضه موضوعا. الأهلى يجدد عقد وليد سليمان أعلن النادى الأهلى تجديد تعاقد لاعبه وليد سليمان لمدة موسمين مقبلين خلال الجلسة المنعقدة حاليا بين الحاوي ولجنة التخطيط بالنادي التي يترأسها محسن صالح. Advertisements الزمالك يتسلم 7 ملايين جنيه من عضويات جديدة بالنادى تسلم مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، اليوم، الخميس، 7 ملايين جنيه من العضويات الجديدة التى وافق عليها مجلس إدارة قلعة ميت عقبة فى المرحلة الأخيرة، لتنتعش الخزينة البيضاء بتلك القيمة المالية. أعتذر أحمد فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن عدم حضور اجتماعه مع لجنة التخطيط للكرة، الذي كان مقررا له اليوم لحسم تجديد عقده مع النادي، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري. الزمالك يُقرر عودة تدريباته نهاية مارس بعد قرار "كارتيرون" قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، مد فترة الراحة السلبية للفريق إلى أسبوع آخر، بعدما كانت ستنتهى تلك راحة الفريق بعد غد السبت، عقب توقف النشاط الرياضى فى مصر لمدة 15 يوما.

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