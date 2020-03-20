شكرا لقرائتكم خبر عن الحكام يطالبون اتحاد الكرة بمستحقات 6 أشهر متأخرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب مسئولو لجنة الحكام من اتحاد الكرة صرف المستحقات المالية المتأخرة من بداية الموسم في ظل توقف مسابقة الدوري لمختلف الأقسام بسبب فيروس كورونا.

وأكد الحكام لاتحاد الكرة أن هناك مستحقات مالية متاخرة من بداية الموسم تصل لأكثر من 6 أشهر، كشف مسئولو اتحاد الكرة إن لجنة التظلمات لم تقترب من نقاط مباراة الأهلى والزمالك في بطولة الدوري والتي لم يحضر الاخير للمباراة ليتم خصم 6 نقاط من الزمالك وهو ما أقرته لجنة التظلمات اليوم.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم اعتماد ما اتخذته إدارة المسابقات بشأن مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز التي وتخلف عنها فريق نادي الزمالك، باعتبار الأهلي فائزا بالمباراة 2-0 مع خصم ثلاثة نقاط أخرى من رصيد الزمالك في نهاية موسم 2019-2020 ويعاد ترتيب الفريق نفسه ضمن الجدول النهائي للمسابقة، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 200 ألف جنيه تسدد لخزينة الاتحاد خلال شهر من تاريخه.

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وكانت إدارة المسابقات قد اعتبرت فريق الزمالك منسحبا من المباراة بناء على تقارير حكم ومراقب المباراة وإعمالا لنص المادتين 46 و 47 من لائحة المسابقات والبند 30 فقرة 2 من شروط ونظام المسابقة، كشف مسئولو اتحاد الكرة ان عقوبة شيكابالا لاعب الزمالك بإيقافه 8 مباريات عقب مباراة سوبر الاهلي و الزمالك ستظل كما هي بعد قبول لجنة التظلمات شكوي الزمالك شكلا ورفضه موضوعا.

وقررت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم قبول التظلم المقدم من ناديي الأهلي والزمالك على العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق الخاصة بأحداث مباراة السوبر المصري الذي أقيم بالإمارات في 20 فبراير الماضي شكلا، وفي الموض‘وع قررت تعديل العقوبتين الصادرتين بحق كل من لاعب النادي الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا" ولاعب نادي الزمالك إمام عاشور بجعلها الإيقاف 10 مباريات لكل منهما ، وتعديل العقوبة الصادر بشأن إداري نادي الزمالك أحمد زاهر بجعلها الإيقاف 12 مباراة وتأييد القرارات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق فيما عدا ذلك وبالنسبة للتظلم المقدم من نادي الزمالك ضد قرار لجنة المسابقات بتاريخ 26 فبراير الماضي ، فقد قررت لجنة الاستئناف قبوله شكلا ورفضه موضوعا.