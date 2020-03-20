شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي مصير نقاط الأهلي و الزمالك بعد اجتماع لجنة التظلمات اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
كشف مسئولو اتحاد الكرة ان لجنة التظلمات لم تقترب من نقاط مباراة الاهلي و الزمالك في بطولة الدوري والتي لم يحضر الاخير للمباراة ليتم خصم 6 نقاط من الزمالك وهو ما اقرته لجنة التظلمات اليوم.
وكانت إدارة المسابقات قد اعتبرت فريق الزمالك منسحبا من المباراة بناء على تقارير حكم ومراقب المباراة وإعمالا لنص المادتين 46 و 47 من لائحة المسابقات والبند 30 فقرة 2 من شروط ونظام المسابقة.
كشف مسئولو اتحاد الكرة ان عقوبة شيكابالا لاعب الزمالك بإيقافه 8 مباريات عقب مباراة سوبر الاهلي و الزمالك ستظل كما هي بعد قبول لجنة التظلمات شكوي الزمالك شكلا ورفضه موضوعا.
وبالنسبة للتظلم المقدم من نادي الزمالك ضد قرار لجنة المسابقات بتاريخ 26 فبراير الماضي ، فقد قررت لجنة الاستئناف قبوله شكلا ورفضه موضوعا.
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