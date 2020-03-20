شكرا لقرائتكم خبر عن "القعدة في البيت بتخليك تكتشف مهارات.. محمد الشناوي يكشف موهبة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، موهبة جديدة لديه رغم توقف النشاط الرياضي بسبب وباء كورونا الذي ما زال يغزو العديد من دول العالم.

ونشر الشناوي فيديو عبر حسابه الشخصي على انستجرام، حيث انضم حارس الأهلي إلى كتيبة النجوم الرياضية التي شاركت في تحدي البقاء بالمنزل،لحث الجماهير على عدم الخروج في الوقت الحالي، للحد من انتشار الفيروس والقدرة على محاصرته، وظهر الشناوي يضع معقم اليدين ثم أمسك بلعبة مكعبات يبدو أنها لنجله وبدأ في استعراض مهاراته بها.

وعلق على ذلك قائلاً: القعدة في البيت بتخليك تكتشف مهارات جديدة..خليك في البيت.

وتحدى الشناوي كل من، علي معلول وترزيجية وأحمد حسن كوكا ووعمرو السولية ومحمد النني للمشاركة في اللعبة.



الشناوي



حارس الأهلي



محمد الشناوي

وأعتذر أحمد فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن عدم حضور اجتماعه مع لجنة التخطيط للكرة، الذي كان مقررا له اليوم لحسم تجديد عقده مع النادي، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

Advertisements

جاء اعتذار فتحي نظرا لوجوده مع أسرته خارج القاهرة، حيث استأذن اللاعب من سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة لفريق الاهلى ، لتأجيل موعد الاجتماع إلى الأحد القادم لحين عودته.

وكانت لجنة التخطيط للكرة، برئاسة الكابتن محسن صالح، قد اجتمعت اليوم مع وليد سليمان لاعب الفريق، وبعد التنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، في كافة الأمور، تم تجديد عقد اللاعب لمدة موسمين قادمين.