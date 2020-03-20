"القعدة في البيت بتخليك تكتشف مهارات.. محمد الشناوي يكشف موهبة جديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، موهبة جديدة لديه رغم توقف النشاط الرياضي بسبب وباء كورونا الذي ما زال يغزو العديد من دول العالم.
ونشر الشناوي فيديو عبر حسابه الشخصي على انستجرام، حيث انضم حارس الأهلي إلى كتيبة النجوم الرياضية التي شاركت في تحدي البقاء بالمنزل،لحث الجماهير على عدم الخروج في الوقت الحالي، للحد من انتشار الفيروس والقدرة على محاصرته، وظهر الشناوي يضع معقم اليدين ثم أمسك بلعبة مكعبات يبدو أنها لنجله وبدأ في استعراض مهاراته بها.
وعلق على ذلك قائلاً: القعدة في البيت بتخليك تكتشف مهارات جديدة..خليك في البيت.
وتحدى الشناوي كل من، علي معلول وترزيجية وأحمد حسن كوكا ووعمرو السولية ومحمد النني للمشاركة في اللعبة.
الشناوي
حارس الأهلي
محمد الشناوي
وأعتذر أحمد فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن عدم حضور اجتماعه مع لجنة التخطيط للكرة، الذي كان مقررا له اليوم لحسم تجديد عقده مع النادي، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.
وكانت لجنة التخطيط للكرة، برئاسة الكابتن محسن صالح، قد اجتمعت اليوم مع وليد سليمان لاعب الفريق، وبعد التنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، في كافة الأمور، تم تجديد عقد اللاعب لمدة موسمين قادمين.
وقررت لجنة التخطيط للكرة برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو عقد اجتماع مع رباعى الأهلى حسام عاشور وشريف إكرامى وأحمد فتحى ووليد سليمان الذين تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى لحسم موقفهم.
ويأتى إعلان الأهلى عن التجديد لوليد سليمان تأكيدا لما نشره "سوبر كورة" بشأن توصل الطرفين إلى التجديد وذلك حيث يعمل مسئولو الأهلى حاليا على إنهاء عدد من الملفات وعلى رأسها ملف التجديد للاعبين بعدما قررت إدارة النادى الأهلى إغلاق أبواب المقر الرئيسى بالجزيرة وفرعى مدينة نصر والشيخ زايد يوميًا فى الثامنة مساء، بالإضافة إلى تقليص عدد ساعات العمل اليومية بالنسبة للعاملين به إلى خمس ساعات.
كانت مصادر مطلعة داخل الفريق الأحمر، قد أكدت على أن الأهلي عرض على فتحي وسليمان 9 ملايين جنيه بالموسم، مقابل التجديد، بعد تمسك السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، باستمرار الثنائي في صفوف الفريق.
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