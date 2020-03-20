القيعى لـ"وليد سليمان" عقب التجديد: المشاركة هتقل

وخاض وليد سليمان 10 مواسم مع الأهلي ، ونجح فيها في حصد 14 بطولة طوال الـ9 المواسم الماضية التي لعبها بقميص الأهلي حيث توج بدرع الدوري المصري 5 مرات "2014/2016/2017/2018/2019"، وكأس مصر مرة واحدة موسم "2017"، كما حصد السوبر المصري 3 مرات مواسم "2015/2016/2018"، وشارك الأهلي في حصد دوري أبطال إفريقيا مرتين موسمي "2012،2013" وتوج بكأس الكونفدرالية الإفريقية "2014"، وتوج بالسوبر الإفريقي مرتين "2013،2014"

وشارك وليد سليمان مع النادي الأهلي لمدة 244 مباراة في مختلف المسابقات ونجح في إحراز 57 هدفًا وصنع 45 آخرين، فيما حصل على 24 بطاقة صفراء وتم طرده مرتين فقط طوال مشواره مع الأهلي.

وسجل في مسابقة الدوري المصري الممتاز 36 هدفًا وفي كأس مصر 4 أهداف وفي دوري أبطال إفريقيا 16 هدفًا.