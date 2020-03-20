شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كهربا يُشارك فى تحدى الخير ويتكفل بـ50 أسرة متضررة من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمود كهربا، لاعب الأهلى، مشاركته فى تحدى الخير الذى يتسابق حول نجوم المجتمع والكرة المصرية بخصوص التكفل برعاية عدد من الأسر المتضررة من فيروس كورونا.

ونشر "كهربا"، فيديو عبر حسابه على إنستجرام قال فيه:"أنا ووالدى ربنا يباركلي فيه قررنا نشارك في الخير و نتكفل بـ 50 أسرة محتاجة من المتضررين من فيرس كورونا في ظل الظروف الصعبة ال بتمر بيها البلد و بنتحدي محمد حماقى ومحمد أبو تريكة وأمير كرارة وحسام عاشور ومؤمن زكريا وعمرو السولية وفرجانى ساسى إنهم يكملوا الخير وميوقفش".

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وأوصت منظمة الصحة العالمية، بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى.

كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات. تسبب فيروس كورونا (كوفيد-19) فى تأجيل العديد من منافسات كرة القدم فى الأيام الماضية، حيث طارد الوباء الجديد العديد من لاعبى كرة القدم فى جميع والمسابقات المحلية والقارية حول العالم.