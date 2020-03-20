شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المصري البورسعيدي يطالب بإلغاء الدوري وتتويج الأهلي بطلاً للموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب سمير حلبية رئيس نادي المصري البورسعيدي، من اتحاد الكرة بإلغاء البطولة بسبب فيروس كورونا المستجد وإعلان الأهلي بطلا للدوري هذا الموسم .

وقال رئيس المصري في تصريحات لقناة "الزمالك": "لابد من إلغاء مسابقة الدوري المصري حفاظا على صحة اللاعبين في ظل تزايد المصابين بفيروس كورونا المستجد حول العالم".

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وأضاف رئيس المصري ، أنه في حالة إلغاء مسابقة الدوري يجب منح الأهلي لقب البطولة، خاصة وأنه كان متفوقا بفارق كبير من النقاط عن أقرب ملاحقيه نادي المقاولون العرب وصيفه بجدول الترتيب

وتابع : "يجب إلغاء الهبوط بكل تأكيد للدرجة الثانية، لأن في حالة تفعيل الهبوط للدرجة الثانية سيكون ظلم كبير للأندية، خاصة وأنه لازال عددا كبير من الجولات لم يحسم فيها الثلاثي الهابط للقسم الثاني بشكل رسمي".